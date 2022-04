Ivoorkust neemt na uitschakeling in achtste finales Afrika Cup afscheid van bondscoach, volgt Didier Drogba hem op?

“Het contract van Patrice Beaumelle, bondscoach van het A-team, is op 6 april 2022 na 24 maanden afgelopen”, aldus de FIF in een verklaring, die Beaumelle en zijn hele staf bedankt voor het werk dat zij hebben verricht.

De 43-jarige Beaumelle is een voormalige assistent van Hervé Renard en won in die rol twee Africa Cups, met Zambia in 2012 en Ivoorkust in 2015. De Fransman werd in maart 2020 aangesteld als bondscoach van de ‘Éléphants’ maar behaalde eerder middelmatige resultaten. Ivoorkust werd in januari in de achtste finales van de Africa Cup in Kameroen uitgeschakeld door Egypte (0-0, 5-4 op strafschoppen) en slaagde er niet in zich te kwalificeren voor het WK van 2022. In 2017 was Marc Wilmots even bondscoach bij de Ivorianen.

De naam van zijn opvolger zal naar verwachting niet onmiddellijk bekend zijn, aangezien de FIF op 23 april een nieuwe voorzitter zal kiezen. Een van de kandidaten hiervoor is ex-topvoetballer Didier Drogba.