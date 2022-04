Postorderbedrijf ontvangt verdachte poederbrief, medewerker slaat alarm

De brandweer van Sint-Niklaas werd dinsdag kort na de middag opgeroepen nadat bij postorderbedrijf Unigro in Sint-Niklaas een verdachte poederbrief was toegekomen.

Eén van de medewerkers opende nietsvermoedend de brief en sloeg meteen alarm. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de brief op te halen en te analyseren om welk poeder het gaat.

De medewerker die de brief opende, kwam niet in aanraking met het poeder zelf en raakte dan ook niet gewond. Of de brief al dan niet verstuurd werd door een ontevreden klant of één of andere flauwe grappenmaker zal het onderzoek moeten uitwijzen.