Wetenschappers ontrafelen één van de grootste maanmysteries: waarom zien de voor- en achterkant er zo verschillend uit?

Onze maan heeft twee kanten. Eentje die we elke nacht zien en eentje die we door de rotatietijd nooit te zien krijgen. En die twee kanten zien er volledig verschillend uit. De verschillen tussen de twee kanten van de maan werden voor het eerst onthuld in de jaren ‘60 door de maanmissies van de Sovjet-Unie en het Apollo programma van de Amerikanen.

De kant die wij kunnen zien heeft zwarte cirkelvormige vlekken. Die worden ook wel marea genoemd en zijn het resultaat van erg oude lavastromen. Aan de andere kant van de maan, de kant die wij niet zien, zijn die marea niet terug te vinden. Wel is die kant van de maan bedekt met grote en kleine kraters.

Waarom die twee kanten er zo verschillend uitzien is één van de grote mysteries rond onze maan. Maar wetenschappers denken nu een verklaring te hebben gevonden. Volgens onderzoekers van de Brown University heeft een gigantische inslag op de achterkant van de maan er iets mee te maken. Miljarden jaren geleden zou die inslag het South Pole Aiken (SPA) bassin gevormd hebben. Dat is een krater van zo’n 2.600 kilometer breed en 8 kilometer diep.

Die inslag zou enorm veel hitte veroorzaakt hebben die zich over het maanoppervlakte verspreidde. Daardoor zouden bepaalde materialen zich naar onze kant van de maan verspreid hebben. En dat leidde tot het vulkanisme, wat uiteindelijk leidde tot de marea.

“We weten dat grote inslagen zoals de inslag die SPA heeft gevormd, veel hitte veroorzaken,” zegt Matt Jones van Brown University, hoofdauteur van de studie. “De vraag is hoe die hitte de interne dynamiek van de maan beïnvloedt. Wat wij laten zien is dat onder alle aannemelijke omstandigheden ten tijde van de vorming van SPA, deze warmteproducerende elementen zich concentreren aan de andere kant van de maan. We verwachten dat dit heeft bijgedragen aan het smelten van de mantel, waardoor de lavastromen zijn ontstaan die we aan het oppervlak zien.”

