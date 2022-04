Chauffeur vergeet handrem vrachtwagen: zeker twee auto’s belanden in Leie, andere bengelt net over rand

Een vergetelheid met grote gevolgen. Een vrachtwagenchauffeur die de firma Galloo in Menen opreed, vergat zijn handrem op te trekken. Bij het achteruitbollen duwde het gevaarte zeker twee wagens in de Leie. Eentje bengelde net over de rand.

Weinigen kunnen het zeggen, maar bij V.V. uit Boezinge was het effectief zo. Roken redde haar leven. Ze was dinsdagmiddag net klaar met werken en haalde haar gerief uit haar Opel Combo, die langs de Leie geparkeerd stond. Ze zou eerst nog een sigaretje opsteken vooraleer ze naar huis trok. Seconden nadat ze van haar auto kwam, zag ze een vrachtwagen achteruit bollen.

“Ik dacht dat hij gewoon aan het rijden was. Tot hij snel ging. En tot ik zag dat er geen chauffeur inzat. Uiteindelijk gaat het maar om stoffelijke schade, maar ik ben er niet goed van. Twee seconden scheelde het en ik zat er ook in. Een akelige gedachte”, getuigde de vrouw. (lees verder onder de foto)

Een niet alledaagse tussenkomst voor de takelfirma en de brandweer. — © djr

De vrachtwagenchauffeur reed met een lege container de firma Galloo op via Ropswalle. Op de weegbrug ging de camion achteruit. De chauffeur probeerde nog het onheil te voorkomen, maar was eraan voor de moeite. “Twee wagens belandden in de Leie en er is sprake van nog een Audi, eentje bengelde net over de rand en een vijfde werd lichtjes geraakt”, aldus een van de aanwezige duikers.

De brandweer kwam met het duikteam ter plekke en werd bijgestaan door depannagebedrijf Van Looy. Die bracht eerst de vrachtwagen zelf en de Volkswagen Transporter die over de kade hing in veiligheid. Daarna werden de auto’s uit het water gehaald. Een werknemer van Galloo bekeek het tafereel met lede ogen. “Ik heb mijn Renault amper drie maanden geleden gekocht als jonge occasie. Het is toch jammer, maar dat kan geregeld worden met de verzekering. Uiteindelijk prijs ik me gelukkig dat er niemand gewond raakte.” (lees verder onder de foto)

De werknemer van Galloo (tweede van links) stond erbij en keek ernaar. Hij had zijn wagen drie maanden geleden gekocht. — © djr

Voor de takelaars was het een routineklus, al was de manier waarop wel redelijk uniek. Ook voor gedelegeerd bestuurder van de recyclagefirma Jan Vandeputte was het een primeur. “De ingang via deze weg is er al sinds 1982, maar dit hebben we nog nooit voorgehad. Gelukkig maar”, vertelt hij. “Dat de wagen niet geladen was, was misschien een geluk. Hij zou misschien wel niet achteruitgebold zijn als hij geladen was, maar door de lege container is hij ook wel niet helemaal over de betonblokken gegaan en in het water gesukkeld.”