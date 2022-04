Man die Spaanse premier met dood bedreigde via Whatsapp krijgt 7,5 jaar cel

Een man die de Spaanse eerste minister Pedro Sánchez in 2018 met de dood bedreigde, is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar.

De 65-jarige man zat in een Whatsapp-groep waarin hij verschillende keren duidelijk maakte dat hij Sánchez zou vermoorden om een regimewissel in Spanje te bewerkstelligen. De Catalaan was onder meer misnoegd omdat de Spaanse regering de stoffelijke resten van de dictator Franco wou laten opgraven.

Concrete plannen had de man nog niet, maar bij zijn arrestatie in 2018 bleek hij wel in het bezit van een arsenaal aan moordwapens. Hij volgde ook al jaren schietlessen en was volgens de rechtbank duidelijk vastberaden in zijn voornemens.