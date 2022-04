‘Partygate’: boetes voor premier Boris Johnson en minister Rishi Sunak na lockdownfeestjes in Downing Street

De Britse premier Boris Johnson heeft een boete gekregen voor zijn aanwezigheid op feestjes in zijn ambtswoning op het moment dat in het Verenigd Koninkrijk strenge lockdownmaatregelen van kracht waren. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC dinsdag. Ook de echtgenote van de premier, Carrie Symonds, en de minister van Financiën Rishi Sunak zijn beboet.

Een woordvoerder van de premier bevestigt aan The Guardian dat Johnson en Sunak dinsdag bericht hebben gekregen dat ze een boete mogen verwachten, maar zegt daarover verder geen details te hebben.

De Metropolitan Police voert onderzoek naar in totaal twaalf verschillende feestjes die in de coronaperiode in regeringsgebouwen gehouden werden. Het gaat onder meer om borrels en evenementen in Downing Street 10, de ambtswoning van de premier, en Whitehall, de zetel van de Britse regering. In totaal zijn daarvoor al meer dan 50 boetes uitgedeeld.

Bij zeker drie van de feestjes die plaatsvonden in 2020 en 2021, telkens in volle lockdown, was de Britse premier aanwezig. Het gaat onder meer om een verjaardagsfeestje voor de premier met tientallen aanwezigen, terwijl bijeenkomsten binnenshuis voor gewone Britten verboden waren. Er is ook sprake van een kaas- en wijnavond, verschillende tuinfeesten en een kerstfeestje met het personeel.

Dat ook hij nu een boete krijgt, komt dus niet als een grote verrassing. Wel vergroot het de druk op de Conservatieve regeringsleider. Vanuit de oppositie maar ook vanuit zijn eigen partij werd vanwege de zogenaamde ‘partygate’ al opgeroepen tot het ontslag van de premier.

Buitensporig alcoholgebruik

Eind januari bracht topambtenaar Sue Gray, die de feestjes en borrels op verzoek van de Britse premier Boris Johnson onderzocht, een kritisch rapport uit. Volgens Gray was er sprake van falend leiderschap. Ook vond ze dat meerdere bijeenkomsten niet hadden mogen plaatsvinden en dat er sprake was van ongepast en buitensporig gebruik van alcohol.

Daarop volgde een aankondiging van de politie van Londen dat een vijftigtal mensen die aanwezig waren bij borrels en andere bijeenkomsten van regeringsmedewerkers een vragenlijst zouden toegestuurd krijgen. Kreeg toen ook een vragenlijst toegestuurd: de premier.

Naast de premier kregen ook zijn echtgenote Carrie Symonds en Rishi Sunak, de Britse minister van Financiën, een boete. In totaal heeft de Londense politie al meer dan 50 boetes uitgedeeld omwille van de lockdownfeestjes. Dat ging meestal om een bedrag van 50 Britse pond, ongeveer 60 euro.

“Wet overtreden”

Sinds de Russische invasie in Oekraïne leek de Britse premier opnieuw steviger in het zadel te zitten, maar de boete brengt daar mogelijk verandering in. Johnson zei meermaals dat Downing Street zich altijd aan alle geldende coronaregels heeft gehouden, maar de Metropolitan Police is het daar dus duidelijk niet mee eens.

Oppositieleider Keir Starmer roept intussen opnieuw op tot het ontslag van Johnson en Sunak. “Ze hebben de wet overtreden en hebben herhaaldelijk tegen de Britten gelogen”, tweet de Labour-kopman. “De Conservatieven zijn volledig ongeschikt om te regeren. Groot-Brittannië verdient beter.” Ed Davey, de leider van de Liberal Democrats, vraagt dat het Britse Lagerhuis terugkomt uit paasreces en een vertrouwensstemming organiseert.