Genkse doelman Maarten Vandevoordt trekt in 2024 naar RB Leipzig

Maarten Vandevoordt staat bekend als een toptalent. Dat is de Europese topclubs ook niet ontgaan, al vaker werd hij gelinkt aan FC Barcelona en andere grootmachten. Nu is ook duidelijk wie de strijd om de Truiense keeper gewonnen heeft. Vandevoordt trekt in 2024 naar RB Leipzig, dat momenteel op de vierde plaats staat in de Bundesliga. Opvallend: de Genkse doelman zal eerst wel zijn contract nog verlengen bij KRC. Zijn huidige overeenkomst loopt volgende zomer af, maar Vandevoordt zal bijtekenen tot 2026. Toch is er nu al een akkoord over een toptransfer naar RB Leipzig in de zomer van 2024. Een transfersom en precieze details werden niet bekendgemaakt.

