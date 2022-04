Man die stiefvader halfdood sloeg met hamer was eerder tien jaar geïnterneerd: “Hij werd niet langer gezien als een gevaar voor de maatschappij”

De verdachte, Thierry V., sloeg zijn stiefvader vorige week met een hamer op het hoofd in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. — © rr, jve

De 44-jarige man die vorige week zijn stiefvader met een hamer halfdood klopte op straat in Knokke-Heist was meer dan tien jaar lang geïnterneerd. Dat bevestigt zijn advocaat Pieterjan Dens. Thierry V. werd in april 2019 genezen verklaard. “Hij werd niet langer als een gevaar voor de maatschappij gezien.”

Het drama speelde zich af voor de woning van het slachtoffer in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. Thierry V. probeerde vorige week donderdag omstreeks 14.30 uur het huis binnen te dringen, maar dat mislukte. Hierop kwam het op straat tot een zware ruzie met zijn stiefvader Gilbert Vlietinck (63). Hij viel de man aan met een hamer en sloeg hem meermaals hard op het hoofd. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en ligt nog altijd in coma.

Geen geldkwestie

Wat Thierry V. juist bezield heeft, blijft tot op vandaag onduidelijk. De man beroept zich namelijk op zijn zwijgrecht. “Mijn cliënt wil niets kwijt over zijn motieven, maar een geldkwestie was het alleszins niet”, zegt zijn advocaat Pieterjan Dens. “Hij beseft de ernst van wat hij heeft aangericht en toont ook spijt over zijn daden. Dit had nooit mogen gebeuren. Hopelijk komt het slachtoffer goed uit zijn coma, maar de prognoses zijn niet goed.”

LEES OOK. Buurt geschokt na aanval met hamer op zestiger, die nog steeds voor zijn leven vecht: “Het zijn zo’n lieve mensen”

Opmerkelijk: V. was tussen oktober 2008 en april 2019 geïnterneerd na een veroordeling voor diefstal. Hij zou wel geen tien jaar in een psychiatrische instelling hebben doorgebracht. Een deel van de periode bracht hij door op vrije voeten, maar onder voorwaarden. Maar uiteindelijk werd hij dus genezen verklaard door de Kamers ter Bescherming van de Maatschappij (KBM). “Mijn cliënt werd niet langer gezien als een gevaar voor de maatschappij”, aldus nog meester Dens.

Thierry V. wordt verdacht van poging tot moord. De Brugse raadkamer bevestigde dinsdag zijn aanhouding en verlengde die met een maand. Een psychiater en een psycholoog zullen de man aan een onderzoek onderwerpen.