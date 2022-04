Rusland verloor in Oekraïne al meer dan een kwart van haar tanks: “Door combinatie van antitankwapens en incompetentie”

Bij de start van de oorlog in Oekraïne had het Russische leger de beschikking over ongeveer 2.700 tanks, zo becijferden Rand Corportation en het Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS). Ondertussen werd dat aantal al stevig teruggedrongen. Meer dan 680 van die tanks gingen volgens het Oekraïense leger al verloren.

Dat heeft te maken met de antitankwapens die Oekraïne van bevriende naties gekregen heeft sinds het begin van de vijandigheden. Het kreeg er al meer dan 4.000 van de Verenigde Staten en 3.600 van het Verenigd Koninkrijk. Die wapens schieten raketten af op de bovenkant van de tanks, volgens experts de zwakke plek van die oorlogstuigen. Daarnaast heeft Oekraïne van de VS honderd drones gekregen die explosieven dragen om tanks van bovenaf te vernietigen.

Kwetsbaar

Maar volgens Phillips O’Brien, professor Strategische Studies aan de universiteit van St-Andrews, is dat niet de volledige verklaring. De Battalion Tactical Groups (BTG) - eenheden van het Russische leger die bestaan uit tanks, pantservoertuigen en infanterie - bevatten te veel tanks en te weinig infanterie, waardoor ze volgens hem kwetsbaar worden. “Rusland heeft niet heel veel troepen“, zegt hij bij BBC. “Die BTG’s zijn eenheden met veel vuurkracht, gemaakt om snel aan te vallen. Maar door de weinige infanterie zijn ze heel kwetsbaar als de eenheid onder vuur komt te liggen. Dat maakt van het Russische leger een bokser met een geweldige rechtse maar een glazen kaak.”

Nog een deel van de verklaring is volgens O’Brien dat de helft van de verloren Russische tanks niet vernietigd werden, maar achtergelaten of in beslag genomen werden. “Dat is het gevolg van logistiek falen en incompetentie van de Russische troepen”, zegt hij. “Er zijn beelden verspreid waarop je Oekraïense boeren die tanks ziet wegslepen. Sommige van die tanks waren achtergelaten omdat ze zonder brandstof waren gevallen. Dat is logistiek falen. Sommigen reden zich vast in de modder.” De Russische grondtroepen stellen niet veel voor, voegt defensie-expert Nick Reynolds daaraan toe. “Ze kunnen niet met hun materiaal overweg”, zegt hij.