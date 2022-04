Hogeschool slachtoffer van cyberaanval, volledig systeem ligt plat: “Kwestie van minuten voor hackers alles konden overnemen”

Vorige maand, op 17 maart, is een organisatie of een hacker al binnengeraakt in het systeem van de hogeschool via een wachtwoord van een van de studenten of medewerkers. Het is nog niet duidelijk of de daders werken in een organisatie of het gaat om een eenzaat. “Op dat moment waren ze al een beetje binnen in ons systeem. Via wachtwoorden van andere medewerkers probeerden de daders op te klimmen in het systeem met het uiteindelijke doel om het volledige systeembeheer in handen te hebben.”

Geen amateurs

Door een alerte IT-medewerker werd een totale overname afgelopen vrijdagnacht op het nippertje verijdeld. “Vrijdagnacht waren de hackers erin geslaagd om software te installeren op de cockpit van het databeheer”, zegt directeur Joris Hindryckx. “Via die software konden ze in enkele minuten tijd miljoenen verschillende combinaties uitproberen om zo de wachtwoorden van onze medewerkers te hacken. Ik werd om 1 uur ’s nachts uit mijn bed gebeld door alerte mensen van IT. We hebben meteen alles zelf platgelegd. Onze experten denken dat het een kwestie was van enkele minuten voordat de dader(s) het volledige systeem kon(den) overnemen. Er werd geen data gestolen.”

Momenteel ligt het volledige systeem van Vives hogeschool dus plat. Volgens Joris Hindryckx is de situatie nog te onzeker om alles weer online te zetten. “Zolang ons systeem afgesloten is, kunnen de daders niet meer aanvallen. Onze ICT-dienst is momenteel in samenwerking met KU Leuven het volledige spoor van de hackers aan het volgen om te weten te komen hoe ze hebben toegeslagen. Er is geen sprake van dat de daders amateurs waren.”

Wachtwoorden resetten

Door de cyberaanval en het verplicht platleggen van het systeem kan hogeschool Vives zijn 17.000 studenten niet meer via mail bereiken. “We werken nu samen met KU Leuven om via hun platformen de studenten via hun privémail te verwittigen. Er zal aan iedereen gevraagd worden om hun wachtwoorden te resetten. We zijn aan het kijken om met tweestapsverificatie te werken, waardoor je bij het inloggen ook bijvoorbeeld via Itsme moet bevestigen dat je inlogt. Wanneer dat rond is, kunnen we beetje bij beetje lossen.”

Vives hoopt om tegen het einde van de paasvakantie zijn systeem opnieuw online te krijgen. Studenten kunnen momenteel wel nog aan hun lesmateriaal op het leerplatform Toledo. Vives heeft campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout.