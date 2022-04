Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel: bevriende Duitse tactici uit op eerherstel tegen Spanjaarden in Champions League

Een Duitse coach die dolgraag de halve finale van het kampioenenbal wil bereiken, maar afgelopen week in de heenwedstrijd van de kwartfinale ten onder ging tegen een straffe Spaanse ploeg: tactici Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel, de leerling en zijn mentor, kennen gelijkaardige situaties in de Champions League. Met dat verschil dat Bayern Müchen nog steeds favoriet is om door te stoten en Chelsea een klein mirakel nodig heeft in Madrid. “We moeten niet te veel praten en het gewoon doen.”

Bayern München had het niet onder de markt in het Estadio de la Cerámica. De Duitsers lieten wel veel balbezit noteren, maar waren niet op niveau met het leer aan de voet en hadden het bovendien moeilijk om de aanvalspatronen van Villarreal te breken. Doordat de ploeg van succescoach Unai Emery een flink aantal uitstekende mogelijkheden liet liggen, bleef de schade voor Der Rekordmeister al bij al beperkt (1-0). Thomas Tuchel en Chelsea waren dan weer getuige van de zoveelste Benzema-show. Na twee prachtige kopbaldoelpunten in de eerste helft maakte hij er bij de start van de tweede periode meteen 1-3 van. Daardoor verdween de goede hoop waarmee Chelsea opnieuw uit de kleedkamer was gekomen stante pede als sneeuw voor de zon en kon het aangepaste tactische plan niet renderen.

Nagelsmann: “Druk voelen is menselijk, maar sterren ontstaan onder druk”

“We mogen Villarreal de tijd niet geven om hun kwaliteiten te laten zien. Indien nodig moeten we tactische foutjes maken en desnoods wat anti-voetbal spelen. Zij lieten veel kansen liggen in de heenmatch, dat moeten we nu afstraffen. Maar we moeten vooral niet te veel praten en het gewoon doen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. We waren vorige week slecht, terwijl zij op hun hoogste niveau acteerden. Er staat veel op het spel, dus moeten we onze investeringen in de match maximaliseren. Niet iedereen bij ons is in topvorm, maar dat is normaal in de loop van een seizoen.”

Bayern staat dan wel vrij autoritair aan de leiding in de Bundesliga, maar de grootmacht kende inderdaad al betere seizoenen met vooral minder wisselvalligheid. Julian Nagelsmann heeft wat meer moeite dan verwacht om zijn stempel volledig te drukken, mede doordat het transferbeleid een niet al te evenwichtige selectie heeft opgeleverd, en doet het op basis van puntengemiddelde per wedstrijd net iets minder goed dan zijn voorganger Hansi Flick. Dat sneltrein Alphonso Davies en middenvelder Leon Goretzka ten opzichte van de heenwedstrijd al wat meer ritme hebben opgedaan, is alvast een opsteker voor Nagelsmann. Zij waren allebei lange tijd buiten strijd in de eerste maanden van het kalenderjaar.

Nagelsmann hoop dat zijn team meer intensiteit aan de dag kan leggen. “In de Champions League verdedigt Villarreal lager dan in de Spaanse competitie. Ze waren heel agressief en gaven blijk van een goede conditie. Ze waren robuuster dan je van een Spaans team verwacht. Daarom moeten we er fysiek staan en een antwoord bieden qua intensiteit, want in de heenwedstrijd voetbalden ze onder onze druk uit.” Toch heeft de jonge trainer vertrouwen in zijn selectie. “Op de belangrijke momenten waren we dit seizoen altijd op de afspraak. We willen dinsdagavond presteren. Druk voelen is menselijk, maar sterren ontstaan onder druk. Hopelijk pakken we uit met een briljante prestatie.”

Tuchel: “Lot pas accepteren na het laatste fluitsignaal”

Thomas Tuchel staat bekend als een ‘knockoutfasetrainer’, maar tegen Real Madrid liep het woensdag toch fout. In Bernabéu moet zijn ploeg de perfecte wedstrijd spelen om de pijnlijke 1-3-nederlaag uit de heenmatch op te halen en de kansen op een tweede Beker met de Grote Oren op rij gaaf te houden. “Het mooie aan deze fase van het toernooi is het feit dat je twee duels speelt op heel korte tijd”, filosofeerde Tuchel op de persconferentie vooraf. “Dat betekent dat je lessen kan trekken uit de heenwedstrijd en zo de kans krijgt om beter te doen in de return. En ja, we moeten absoluut iets leren uit de match van vorige week.” Tuchel droomt ongetwijfeld van een derde consecutieve CL-finale voor hem als coach, want ook in 2020 schopte hij het tot de laatste wedstrijd van het kampioenenbal. Toen bleek Bayern München te sterk voor het PSG van Tuchel.

Net als Nagelsmann hoopt Tuchel op meer intensiteit dan in het heenduel. “We hebben niet hard genoeg gewerkt, waren niet intens genoeg. Op dat vlak ervaren we wel een enorm nadeel vergeleken met Real, want in Spanje mag men al een heel jaar vijf wissels doorvoeren per match. Wij spelen in de zwaarste competitie en werken de meeste wedstrijden af, wat het niet zo gemakkelijk maakt om er altijd een fysieke partij van te maken. En dat is wat we nodig hebben, dat fysieke, scherpte, een enorme inzet. Dat konden we woensdag niet brengen, natuurlijke ook doordat ze zo goed zijn en de capaciteiten hebben om een wedstrijd te vertragen en te controleren. Of het nu wel gaat lukken? We zullen zien. We moeten absoluut alles geven en ons lot pas accepteren na het laatste fluitsignaal.”

De mentor en zijn leerling

Nagelsmann en Tuchel zijn geen onbekenden voor elkaar. Meer nog, Nagelsmann heeft ontzettend veel te danken aan de huidige oefenmeester van Chelsea. Op amper 20-jarige leeftijd moest de talentvolle verdediger van Augsburg zijn schoenen immers aan de haak hangen door een knieblessure, waarna Tuchel hem aan boord hield. Tuchel was toen de trainer van het tweede elftal van Augsburg, en hij zag in de onfortuinlijke Nagelsmann een goede tegenstanders-scout. De nu 34-jarige coach baande zich uiteindelijk een weg naar de top van het Duitse trainersgilde via Hoffenheim en Leipzig en zette in juli zijn krabbel bij Bayern. Als de bevriende tactici elkaar dit seizoen wensen te ontmoeten in de Champions League, zullen ze hun Spaanse boemannen moeten kloppen en vervolgens ook de halve finale overleven.