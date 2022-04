OPROEP. Toon ons jouw gestegen (ver)bouwfactuur

De prijzen van bouwmaterialen zijn historisch hoog. Samen met de inflatie en de gestegen loonkosten maakt dat bouwen of verbouwen stilaan onbetaalbaar. Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen tonen wat de impact is van de gestegen kosten op hun bouw- of verbouwplannen. Wat staat er op jouw factuur of offerte? Zijn er extra kosten bijgekomen? Is het eindbedrag aangepast aan de gestegen kosten? Stuur ons via onderstaand formulier je gegevens, en dan nemen wij contact met je op voor een artikel.