Bondsparket vraagt 10 000 euro boete voor Beerschot en een forfaitzege voor Union na incidenten op slotspeeldag

Het bondsparket heeft dinsdag de vordering bekendgemaakt voor de gestaakte wedstrijd tussen Union en Beerschot. De wedstrijd werd in de 83ste minuut definitief gestaakt door ongeregeldheden in de tribune. Het bondsparket vraagt 10.000 euro voor Beerschot wegens het gooien van pyrotechnisch materiaal en vier wedstrijden (één met uitstel) achter gesloten deuren. Voor Union vordert het bondsparket een forfaitzege omdat de thuisploeg niets te verwijten valt. Vrijdag om 12u15 komt de zaak voor bij de disciplinaire raad.

Volgens het bondsparket gaat het om ernstige imagoschade voor het Belgische profvoetbal en hebben de supporters van Beerschot minstens vier clubs potentieel geschonden omdat zowel Beerschot als Union in de slotminuten nog had kunnen scoren. Union, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp zijn daarom de potentieel geschonden clubs. Zij maken vanaf 24 april in de Champions’ play-offs onder elkaar uit wie kampioen wordt.

Het is al de derde keer dat de fans van Beerschot het veld betreden. Na afloop van de wedstrijd tegen KV Mechelen op 17 oktober 2021 liepen ze al eens het veld op en ook tijdens de wedstrijd tegen Antwerp op 5 december lieten ze zich van hun slechtste kant zien.

Volgens de verslagen van scheidsrechter en match delegate heeft de aanhang van Beerschot tijdens de wedstrijd tegen Union op minstens zes momenten pyrotechnisch materiaal gebruikt, waarvan er ook minstens vijf keer mee werd gegooid, naar de ordediensten of naar de thuisfans.

Vrijdag 15 april om 12u15 komt de zaak voor bij de disciplinaire raad. Die beslist of het bondsparket wordt gevolgd of niet. Daarna kunnen alle partijen er nog voor kiezen om in beroep te gaan bij het BAS.

De snelle vordering van het bondsparket en dito behandeling op vrijdag al door de disciplinaire raad is goed nieuws met het oog op de start van de Champions’ Play-offs op 24 april. Voorlopig is de stand immers nog onder voorbehoud.