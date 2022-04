Premier De Croo op 80 km van Oekraïense grens om humanitaire werkers hart onder de riem te steken

Dertig vrachtwagens door B-Fast gecharterd, veertien door de FOD Volksgezondheid en tot nu een enveloppe van 85 miljoen euro. Dat zijn de huidige cijfers van de Belgische humanitaire hulp na de Russische inval in Oekraïne, zo bleek dinsdag bij het bezoek van premier Alexander De Croo aan het depot van Rzeszow in Polen, op 80 kilometer van de grens, waarlangs een deel van de humanitaire hulp aan Oekraïne passeert.

De Belgische humanitaire verantwoordelijken werken in overleg met de lokale autoriteiten, zoals de Oekraïense civiele bescherming, en organiseren zich in functie van hun behoeften. Het materiaal wordt over de grens gebracht door de chauffeurs die de regio kennen. Momenteel gaat het om voedsel, generatoren, drinkbaar water, tenten, geneesmiddelen, hygiënische kits en medisch materiaal. Twee nieuwe leveringen worden voorbereid.

Van de 85 miljoen euro, gaat 70 miljoen naar internationale organisaties zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) of het Wereldvoedselprogramma. De overige 15 miljoen is specifiek toegewezen aan B-Fast, het OCHA en Unicef.

Dinsdag bracht de premier een bezoek aan de Unicef-antenne aan de grenspost van Medyka, één van de transitplaatsen van Oekraïense vluchtelingen die regelmatig bezocht wordt door internationale delegaties. De vluchtelingen krijgen er onder meer eerste hulp, informatie en een sim-kaart voor hun telefoon. Ze worden er ook begeleid naar onthaalcentra indien nodig.

Veel misbruik

“Wat bijzonder is in deze crisis is dat de vluchtelingen vooral vrouwen en kinderen zijn, die bijzondere bescherming verdienen”, lichtte de communicatieverantwoordelijke van Unicef, Daniel Timme, toe . “We vermoeden dat er veel misbruik is en mensenhandelaars, waartegen we hen moeten beschermen”.

Unicef geeft de vluchtelingen raad - hoe zich beschermen tegen mensenhandelaars -, leidt de grenswachten op die geconfronteerd worden met dat publiek, werkt samen met de Poolse autoriteiten en levert psychologische bijstand. “Het gaat om mensen die een deel van hun leven en vaak naasten achter hebben gelaten, en die verschrikkelijke dingen hebben gezien”, benadrukte Timme.

Naast de erkende organisaties zijn veel particuliere initiatieven ontstaan die zich inzetten voor het helpen van Oekraïense vluchtelingen, waardoor de Medyka-grenspost lijkt op een geïmproviseerde markt met ngo-functionarissen, politieagenten, vertegenwoordigers van mobiele operators, en ook particulieren met al dan niet ernstige motieven.

“Terug naar huis”

Premier Alexander De Croo werd ook opgewacht door enkele Belgen, zoals de Luikse oud-schooldirecteur Félix Dérison, die zes weken geleden de vereniging ‘Liège-Ukraine solidarité’ heeft opgericht en vervoer van vluchtelingen naar België organiseert met hulp van lokale actoren en hen in gezinnen opvangt. Zijn geloofwaardigheid kan hij bewijzen met een document van de Oekraïense ambassade op basis van zijn culturele contacten in de regio gedurende enkele jaren. Dérison getuigt dat er verdachte individuen rond de vluchtelingen hangen. Het is voor hem ook belangrijk dat de vluchtelingen “zo snel mogelijk terug naar huis willen”.

Die hoop wordt ook geïllustreerd door de mensen die in de rij staan om de grens terug richting Oekraïne over te steken. Volgens cijfers van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken van tien dagen geleden zijn een half miljoen mensen teruggekeerd, ook al is dat soms maar tijdelijk.