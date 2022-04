‘Monopoly Discotheken’ met ook net afgebrande La Rocca eindelijk in de rekken, en brand in de discotheek komt er zelfs in voor

Toch blijft deze officiële versie van Monopoly trouw aan het originele spelconcept. De 22 discotheken die op het spelbord verhandeld kunnen worden, zijn een mix van bestaande en vroegere bekende Belgische discotheken. Pittig detail: ook de net afgebrande danstempel La Rocca in Lier kreeg een plaatsje op het bord. De fans mochten trouwens mee stemmen over welke discotheken uit het verleden een plaatsje zouden krijgen op het bord en daar kwamen elf namen uit. “Op een week tijd werden maar liefst 28.000 stemmen uitgebracht”, vertelt Pieter De Wulf van spelontwikkelaar Groep 24.

Ook de net afgebrande danstempel La Rocca in Lier kreeg een plaatsje op het spelbord. — © Ward Bosmans

Gemorst op de DJ-booth

Niet enkel het bord werd aangepast, ook de Algemene Fonds- en Kanskaartjes zijn doorspekt met verwijzingen naar de discotheken. Zo lezen we op een kanskaart: “Je hebt drank gemorst over de DJ-booth. Betaal M15” of “Je bereidt je samen met je vrienden voor op een epische nacht, trakteer elke speler op een Red Bull. Betaal iedere speler M50.” En alsof de duivel ermee gemoeid is, vinden we bij Algemeen Fonds een kaartje terug met volgende tekst: “Een andere discotheek in je buurt brandt af. De klanten verhuizen naar jouw zaak. Je ontvangt M100.”

Ook de kanskaartjes verwijzen naar het nachtleven. — © Ward Bosmans

DJ 4T4

Het nieuwe Monopoly Discotheken is gebaseerd op de driedelige docu-reeks Platendraaiers, die eind 2020 werd uitgezonden op Canvas. De reeks werd gemaakt door Kristof Michiels, beter bekend als DJ 4T4 van ’t Hof van Commerce. Hij bracht er de geschiedenis mee in kaart van de weelderige Belgische discotheek scène uit de jaren negentig en 2000. Als gimmick werd in de reeks Platendraaiers ook al een spelletjes ‘Discopoly’ gespeeld. “Ik werd nadien overstelpt met vragen van kijkers over dat spelletje. Het was bedoeld als grapje, maar plots bleek er heel veel interesse naar dergelijk item. Het ging toen zelfs meer over dat spel, dan over de docu-reeks zelf. Uiteindelijk besloot ik toch om mijn licht op te steken en zo kwam ik bij Groep 24 terecht, de ontwikkelaar van de Belgische versies van Monopoly. Twee jaar later ligt de officiële Monopoly Discotheken in de winkelrekken”, zegt DJ 4T4 trots.

Alarmbellen

Toch had het heel wat voeten in de aarde voor de Discotheken-versie er kwam. Gezien de wereldwijde omvang van een merk als Monopoly moet het spel heel wat bureaus passeren die allemaal hun toelating moeten geven voor het kan geproduceerd worden. Bij één van die laatste inspectierondes ging het mis. “Op de Amerikaanse zetel van Hasbro, de eigenaar van het merk Monopoly, gingen alarmbellen af bij de term ‘discotheken’”, zegt Pieter De Wulf van Groep 24. “Hasbro zag het als een thema waar ze zich in eerste instantie niet mee wilden associëren. Na lang lobbywerk en dikke dossiers over de docu-reeks waarop het gebaseerd was, kwam er uiteindelijk toch groen licht. Toen kwam er nog een ander obstakel. Door de vele online bestellingen tijdens de coronacrisis was er een tekort aan karton, wat bij de Ierse fabriek van het Belgische bedrijf Cartamundi voor vertraging zorgde. Zo komt het spel er een half jaar later dan voorzien.”

Hasbro, de eigenaar van het merk Monopoly, was niet meteen overtuigd. — © Ward Bosmans

Met aangepaste muziek

Spelers kunnen de legendarische Belgische discotheken vanaf nu meenemen naar huis. En als toemaatje krijgt iedereen die het spel koopt een QR-code die verwijst naar een internetpagina waar je een vijftiental verschillende mixen vindt van grote namen als DJ Coone, Dave Lambert, TLP en Pat Krimson.

DJ 4T4 en Pieter De Wulf van Groep 24 — © Ward Bosmans

Voor Groep 24 is het al de 25ste speciale editie van monopoly die ze in ons land uitbrengen. Monopoly Discotheken is uitgegeven in een gelimiteerde oplage van slechts tweeduizend exemplaren. “Je kan er dus maar beter snel bij zijn, want er is enorm veel interesse”, zegt Pieter De Wulf van Groep 24.” Het spel is te verkrijgen in de gespecialiseerde handel, bij Colruyt of via www.monopolydiscotheken.be

Alsof de duivel ermee gemoeid is. — © Ward Bosmans

Van Carré tot Zillion

De discotheken die in het spel werden opgenomen, zijn Manhattan (Leuven), Lagoa (Menen), Charlatan (Gent), Montini (Sint-Truiden), Carat (Grobbendonk), Highstreet (Hoogstraten), Red & Blue (Antwerpen), La Bush (Pecq), Kompass (Gent), Mirano (Brussel), Culture Club (Gent), The Villa (Antwerpen), BBC (Sint-Niklaas), La Rocca (Lier), Café d’Anvers (Antwerpen), Carré (Willebroek), Illusion (Lier), Boccaccio (Destelbergen), Cherry Moon (Lokeren), Versuz (Hasselt), Fuse (Brussel) en Zillion (Antwerpen). Zoals je misschien zou verwachten, betaal je voor die laatste discotheek het meeste in het spel.

LEES OOK. La Rocca krijgt dan toch groot afscheidsfeest: Zillion-oprichter Frank Verstraeten reikt helpende hand