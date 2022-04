La Rocca krijgt dan toch groot afscheidsfeest: Zillion-oprichter Frank Verstraeten reikt helpende hand

Noteer 30 oktober al maar in de agenda, want het blijft niet alleen bij een voorstel: La Rocca XXL gaat wel degelijk door. “De plannen waren er al, nu zijn ze gewoon wat versneld”, zegt La Rocca-oprichter Wim Van Ouytsel.

Maandag verwoestte een uitslaande brand de iconische dancing La Rocca langs de Antwerpsesteenweg in Lier. De discotheek zou komend weekend normaal gezien nog een laatste keer opengaan. Een laatste feestje voor het plaats zou maken voor een Jumbo-supermarkt.

Dat de discotheek geen waardig afscheid kreeg, dat vond Frank Verstraeten, oprichter van de Antwerpse dancing Zillion, niet kunnen. Op Facebook stelde hij aan La Rocca-oprichter Wim Van Ouytsel voor om een laatste iconische avond te organiseren: La Rocca XXL. “Wim, kop op! We gaan La Rocca zo niet afsluiten in mineur na al die jaren dat je legendarische feesten organiseerde. We hebben misschien beide onze tegenslagen gekend.” Waarna hij meteen een datum en een locatie voorstelde waar meer dan 5.000 man welkom is.

Waagnatie

“De plannen waren er al voor de brand, van toen we wisten dat La Rocca dicht zou gaan”, zegt Van Ouytsel. “Er waren achter de schermen al plannen die we eigenlijk nog niet konden publiceren. Maar gisteren kwam alles in versnelling na de brand. Nu hebben we gezegd: oké, let’s do it ”, zegt hij. Heel concreet is de invulling van de avond het nog niet maar een datum en een plaats is er wel al. “Het gaat door op 30 oktober, zoals Frank het op Facebook schreef. De locatie zal waarschijnlijk de Waagnatie zijn in Antwerpen. De invulling, daar moet nog over worden nagedacht”, zegt Van Ouytsel.

Maar één ding is zeker, het zal een echt La Rocca -feestje zijn. “La Rocca is Wim en Wim is La Rocca”, zegt Frank Verstraeten. “Ik bied de technische hulp en ik bied een luisterend oor maar hij gaat La Rocca definiëren op La Rocca XXL. Hij is de brains, hij is de geest”.