Queen “gekwetst” nadat Harry en Meghan herdenking prins Philip laten schieten maar wel naar Nederland reizen

Eerder raakte al bekend dat prins Harry deze week zou afzakken naar de Invictus Games in Nederland, een sportevenement voor zieke of gewonde soldaten dat hij zelf mee opzette. Het evenement vindt plaats van 16 tot 22 april in Den Haag. Maar de bevestiging dat niet alleen Meghan maar ook een cameraploeg van Netflix hem zal vergezellen, valt niet in goede aarde in het Verenigd Koninkrijk. Britse royal experts zeggen dat dit de zoveelste pijnlijke afwijzing is voor de Queen.

Afwezig bij herdenking Philip

Het is de eerste keer sinds het paar uit het koningshuis stapte, dat ze samen naar Europa afreizen. Daar zou op zich weinig mis mee zijn, ware het niet dat het koppel zopas geweigerd had om de herdenking van prins Philip bij te wonen.

“Ik denk dat de koninklijke familie diep gekwetst is. Het lijkt of dat precies is wat ze willen, anders zouden ze niet zo handelen”, zegt royal expert Angela Levin aan de Britse tabloid The Sun Online. “We hebben de koningin gezien, je kunt niet anders dan ontzettend veel medelijden met haar hebben. Ze had Harry er graag voor één dag bij gehad. Het is ongelofelijk.”

Vooral het feit dat Meghan ook naar Den Haag afzakt, vinden critici van het koppel “schokkend”. “Meghan gaat gewoon mee omdat ze die Netflix-documentaire aan het maken zijn. De publiciteit zou ze niet willen missen. Het lijkt wel alsof Harry een beetje gehersenspoeld is om zijn familie te haten.”

Harry is sinds ‘Megxit’ twee keer teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk: voor de begrafenis van prins Philip en voor de onthulling van een standbeeld voor prinses Diana. De voormalige hertogin van Sussex was daar telkens niet bij.