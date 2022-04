Transmigrant die 250.000 euro won met kraslot meldt zich nu toch, maar heeft geen bankrekening

De Afrikaanse transmigrant die drie weken geleden 250.000 euro won met een kraslot CA$H in de Spar in Zeebrugge, heeft zich aangemeld. De man was lange tijd spoorloos en zijn lot zou zelfs afgepakt geweest zijn door drie anderen die de winnende som wilden innen.

De man had drie weken geleden het groot lot gewonnen. Hij bood zich met zijn kraslotje aan bij de Spar waar hij het gekocht had, in Zeebrugge. Omdat het om het enorme bedrag van 250.000 euro ging is het de regel dat hij zich met zijn lot en een winkelbewijsje moest aanmelden bij de Nationale Loterij, die dan zou uitbetalen.

Dat gebeurde niet. De man meldde zich niet aan. Wellicht uit angst om opgepakt en uitgewezen te worden. Vrijdag boden zich bij de Nationale Loterij drie andere mannen aan met het bewuste lot. De drie werden opgepakt en het lot ligt sindsdien in bewaring in een kluis van de Brugse politie. De vrees was dat de drie de kraslotwinnaar “iets” hadden aangedaan om zijn winst te innen.

Geïdentificeerd dankzij bewakingsbeelden

Maar de transmigrant dook vandaag, samen met een advocaat, op aan het politiecommissariaat, zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Hij kon geïdentificeerd worden als de échte winnaar van het kraslot. Dat lukte mede dankzij beelden van veiligheidscamera’s waaruit duidelijk blijkt dat hij de koper en dus de eigenaar van het lot is.

Het bedrag heeft hij nog altijd niet kunnen innen omdat de Loterij zulke grote bedragen op een rekening stort. Maar de man heeft geen bankrekening omdat hij illegaal in het land is. Er wordt nu bekeken op welke manier men hem het geld kan overmaken. De Loterij had eerder al laten weten dat de man - illegaal in het land of niet - sowieso recht heeft op het geld.

De drie mannen die even opgepakt zijn omdat ze in bezit van het lot waren, zijn inmiddels vrijgelaten. Het is niet duidelijk of ze het lot echt gestolen hadden of ze met de transmigrant “samenwerkten” om het geld te innen.

LEES OOK.Geen spoor van Afrikaan met winnende lot op zak