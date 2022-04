Nicole (38) werd bijna in de val gelokt door ‘catfish’ op Instagram, maar vond dankzij hem toch de liefde

Nicole Hayden, een 38-jarige vrouw uit het Amerikaanse Florida, is het slachtoffer geworden van een catfish. Dat is een persoon die zich online anders voordoet dan wie hij (of zij) in werkelijkheid is. Het verhaal van Nicole begint in 2021: een man met de naam Marcus contacteerde haar via Instagram. Hun conversaties waren eerst luchtig maar groeiden al snel uit tot flirterige en romantische gesprekken.

Nicole was ook erg onder de indruk van de foto’s van de man, die er volgens haar erg knap uitzag. Te knap om waar te zijn, dacht ze eigenlijk. Zeker toen hij begon te zeggen dat hij van haar hield en met haar wilde trouwen, begon er een belletje te rinkelen. Dat vertelde vrouw bij de tv-show This Morning.

Bedreigingen

Het duurde niet lang vooraleer “Marcus” Nicole om geld vroeg. Hij vertelde Nicole dat zijn moeder in het ziekenhuis lag en hij zo’n 6.000 dollar nodig had om de medische kosten te betalen. Toen ze hem vertelde dat ze geen geld zou sturen, begon hij haar te bedreigen en chanteren. Ook haar twee kinderen zouden niet meer veilig zijn. “Stuur me geld of anders …”, zei hij haar meerdere keren.

“Ik had hem geblokkeerd op Instagram maar op een of andere manier vond hij m’n gsmnummer en begon hij me ook via WhatApp te bedreigen”, zegt Nicole. “Eigenlijk ben ik nooit echt bang geweest, want ik vermoedde dat het iemand uit het buitenland zou zijn. Maar toen hij de namen van m’n kinderen gebruikte, voelde ik me toch niet comfortabel.”

Marcus is Alessandro

Nicole probeerde het voorval te vergeten en er geen aandacht meer aan te besteden. Maar toen ze een maand later tijdens het tanken op haar smartphone scrollde, botste ze opnieuw op foto’s van Marcus, dacht ze. Deze keer waren de foto’s gekoppeld aan de naam Alessandro Cinquini, die zichzelf omschreef als een Italiaanse man uit Florida. “Hij zag er precies hetzelfde uit als Marcus”, aldus Nicole. “Het waren wel andere foto’s, maar ik kon zien dat het dezelfde man was.”

Nicole besloot Alessandro een bericht te sturen. Dat vond hij in eerste instantie vreemd. “Hij dacht dat ik hém probeerde op te lichten en vroeg me om te videobellen. En kijk, hier staan we nu.” Want: de catfish-ervaring van Nicole liep uiteindelijk goed af. Ze sprak af met Alessandro en de twee zijn nu aan het daten. “Mijn vrienden kunnen het bijna niet geloven dat ik nu met de man aan het daten ben vanop de foto’s die eigenlijk fake waren.”

Het duo zegt dat ze dankbaar zijn dat ze elkaar ontmoet hebben. “We bekijken het van dag tot dag, dit unieke en moderne sprookje.”