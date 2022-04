Nieuwe onthulling op proces tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard: “Hij heeft haar seksueel misbruikt met een fles”

Op maandag werd de zevenkoppige jury samengesteld, maar vandaag kwamen de twee partijen voor het eerst echt aan het woord in de rechtbank in Virginia. Ben Rottenborn, een van de advocaten van Amber Heard, mocht starten. In zijn openingspleidooi wees hij de jury erop dat ze de “echte Johnny Depp zullen leren kennen, de man achter de roem, het geld en de piratenkostuums”.

De Amerikaanse acteur eist 50 miljoen dollar wegens smaad nadat Heard een opiniestuk schreef in The Washington Post over huiselijk geweld. Heard noemt in het stuk niet de naam van Depp, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat ze hem bedoelt. De actrice wilde de zaak laten seponeren, maar dat lukte niet. Daarop diende ze een tegeneis van 100 miljoen in. Het proces is veelbesproken: niet alleen wordt het rechtstreeks uitgezonden, er zullen ook een rits aan bekende figuren getuigen.

Heard als agressor

Tijdens het openingspleidooi van Camille Vasquez, een van de advocaten van Depp, klonk het tegenovergestelde van wat Heards team beweert: het is niet de acteur, maar wel de actrice die zich anders voordoet dan wie ze in werkelijkheid is. “Mevrouw Heard is een erg getroebleerd persoon die de mensen om haar heen manipuleert.”

Volgens Vasquez is dat ook de reden waarom Depp in eerste instantie voor haar is gevallen. “Ze achtervolgde hem, ze maakte hem het hof. Ze deed er alles aan om hem voor zich te winnen door de liefhebbende vriendin te spelen, en het werkte: hij werd halsoverkop verliefd op haar.”

Nog volgens Vasquez kregen de vrienden van Depp sneller in de gaten dat er iets mis was met Heard dan de acteur zelf. “Ze schold hem uit, ze schreeuwde tegen hem en gooide dingen naar zijn hoofd. Ze zou die gebeurtenissen altijd sussen door te zeggen dat ze hem zodanig graag ziet dat ze de controle verloor. Maar het gebeurde steeds opnieuw.”

Een relatietherapeut bij wie het koppel in therapie ging zou Heard ook omschreven hebben als de agressor in de relatie. “De entourage van het koppel kan bevestigen dat ze altijd een extra hotelkamer moesten reserveren wanneer de twee samen op reis gingen of onderweg waren, dat alleen maar voor het geval Depp wilde ontsnappen van Heards woedeaanvallen.”

Het is ook op een van deze momenten dat Depp gewond raakte, stelt zijn verdediging. “Ze werd zo gewelddadig dat ze een fles naar hem gooide die uiteindelijk brak. Hij had daardoor verschillende verwondingen aan zijn hand en vingers.”

Seksueel misbruikt tijdens black-out

Het was niet Heard maar wel Depp die, onder invloed van alcohol en drugs, agressief werd, klinkt het bij het team van Heard. “We zullen getuigenissen brengen van therapeuten bij wie hij heeft toegegeven dat hij woedend wordt, dat hij als een demon is wanneer hij drinkt en drugs neemt, en dat hij Amber Heard zag als zijn moeder en zus die hij haat”, aldus advocaat Elaine Charlson Bredehoft.

Terwijl ze de armen breed openhield om te laten zien hoe groot haar dossier is, zei Bredehoft: “Ik heb hier een lijst met medicijnen en middelen die zijn entourage moest voorzien. Goed voor maandelijks zo’n 150.000 dollar.”

Nog volgens Bredehoft was Depp niet alleen verbaal en fysiek agressief, maar zou hij zijn ex-vrouw ook verschillende keren seksueel misbruikt hebben. Onder meer tijdens een driedaagse trip in Australië. Zo zou Depp een fles sterke drank gebruikt hebben om Heard te penetreren terwijl ze amper bij bewustzijn was. Op dat moment tijdens het proces schudt Depp het hoofd van ‘nee’.

‘Wife beater’

Het is niet voor het eerst dat Depp en Heard de degens kruisen voor een rechter, wel is het de eerste keer dat er aantijgingen bijkomen over seksueel misbruik.

Het voormalige koppel stond twee jaar geleden al tegenover elkaar in de rechtszaal. Toen had Depp The Sun voor de rechter gesleept wegens laster en eerroof, nadat de Britse tabloid hem een ‘wife beater’ had genoemd. Na een aantal helse en met details doorspekte procesdagen verloor Depp de zaak uiteindelijk in november 2020. De rechter vond dat er voldoende bewijs was van mishandeling. Van smaad was volgens hem geen sprake.

Verwacht wordt dat het huidige proces meerdere weken zal duren. Tijdens het proces zullen meer dan honderd getuigen verhoord worden. Depp riep er 38 op, Heard 81