Vierklapper van Tessa Wullaert bezorgt Red Flames vlotte zege in WK-kwalificatie tegen zwak Kosovo

De Red Flames hebben net als vorige week een ruime zege geboekt in de WK-kwalificaties. Dit keer ging Kosovo voor de bijl met 1-6. Tessa Wullaert was met vier goals en een assist nog maar eens de belangrijkste speelster bij de Flames. Onze nationale ploeg blijft wel pas tweede in groep F, want ook leider Noorwegen won eerder op de dag zijn wedstrijd tegen Polen.

In een zo goed als leeg Pristina City Stadium in Kosovo schoten de Red Flames een pak beter uit de startblokken dan vorige week tegen Albanië. Ze zagen goed de ruimtes en pakten de verdedigers van Kosovo keer op keer in de rug. Alleen liep er aanvankelijk telkens iemand buitenspel. Na een kwartier was de buitenspelvlag zo al zeven keer de lucht ingegaan.

Na 22 minuten werd de Belgische overmacht dan toch omgezet in een voorsprong. Met vijf stormden de Flames vrij af op het Kosovaarse doel. Wullaert behield het overzicht en speelde De Caigny aan. Die werkte met wat geluk de 0-1 tegen de netten. Even later hetzelfde beeld: een vijftal Flames die richting doel stormden. Dit keer gaf De Caigny de assist voor Wullaert. De aanvalster van Anderlecht maakte er nog voor de rust 0-3 van toen de Kosovaarse doelvrouw te ver uit haar doel stond.

© BELGA

Wullaert verdeelt en heerst

Na 45 minuten eenrichtingsvoetbal had de score al veel hoger kunnen oplopen tegen een zwakke thuisploeg. In de tweede helft gebeurde dat ook. Op aangeven van Teurlings maakte Wullaert al snel haar hattrick compleet, haar derde al van deze campagne. Met een penalty zette de kapitein daarna nog de 0-5 op het bord. Ook invaller Marie Minnaert pikte haar doelpuntje nog mee. Enig minpuntje voor de Flames: ze slikten ook nog een tegendoelpunt van Memeti.

Ondanks de zege sluipen de Flames opnieuw niet dichter bij leider Noorwegen, maar ze nemen wel meer afstand van nummer drie Polen. Ze blijven zo tweede in groep F op drie punten van Noorwegen nadat de leider eerder op de avond met 2-1 won van Polen.