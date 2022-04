Zelenski meldt arrestatie van ontsnapte oppositieleider die ‘persoonlijke vriend’ is van Poetin

De leider van de Oekraïense oppositiepartij Oppositie Platform - Voor het Leven, Viktor Medvedtsjoek, is gearresteerd, zo heeft de Oekraïnse president Volodimir Zelenski dinsdag op Telegram gemeld. Medvedtsjoek geldt als een zeer trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

De Oekraïense oppositiepoliticus werd gearresteerd na een speciale operatie van de Oekraïense geheime dienst, aldus Zelenski, die een foto postte van de arrestant in een Oekraïens legeruniform en handboeien.

De pro-Russische Medvedtsjoek was op 13 mei 2021 onder huisarrest geplaatst. De Oekraïense procureur-generaal verweet hem financiering van terrorisme, verraad en een poging tot plunderen van nationale grondstoffen op de Krim, die Oekraïens was tot de annexatie door Rusland in 2014. Vier dagen na de start van de huidige invasie wist hij te ontkomen.

Poetin heeft Medvedstsjoek als een “persoonlijke vriend” bestempeld en is peetvader van diens jongste dochter.