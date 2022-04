“Voor elke andere politicus zou dit fin de carrière zijn”, maar wellicht komt Boris Johnson ook hier weer mee weg

Met een verjaardagstaart, een liedje en dertig gasten in volle lockdown schrijft Boris Johnson trieste geschiedenis: hij is de eerste Britse premier ooit die een boete krijgt voor het overtreden van de wet. Is dit het schandaal dat hem zijn kop kost? “Voor elke andere politicus zou dit fin de carrière zijn, maar Johnson geraakt hier waarschijnlijk weer mee weg.” Met dank aan de oorlog in Oekraïne.