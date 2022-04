Regering moet ingrijpen door tekort aan zonnebloemolie: affiches in supermarkten waarschuwen straks voor ‘verkeerde’ verpakkingen

In de supermarkt verschijnen straks grote affiches om de klanten erop te wijzen dat de zonnebloemolie in hun pak frieten of hun vlootje margarine vervangen is door een andere plantaardige olie. Ook weer het gevolg van de oorlog in Oekraïne, waardoor de zonnebloemolie een schaars goed is geworden. En zo moet de verpakking voor één keer niet strikt overeenkomen met de inhoud.