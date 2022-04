“Rusland zegt dat chemische wapens te duur zijn om “kakkerlakken” te vergiftigen. Dat ging nog verder dan ik dacht”

Historicus Ian Garner studeerde in Sint-Petersburg en behaalde zijn doctoraat in de Russische oorlogspropaganda in Toronto. Vandaag bestudeert hij de Russische staatsmedia, en onderzoekt hij wat Russische burgers over de oorlog posten op VKontakte, het Russische Facebook. En nog vóór het Kremlin reageerde op de beschuldigingen van de chemische aanval in Marioepol, voorspelde Garner al wat het zou zeggen. “En daar zet ik al mijn geld op in.”