De vastgoedprijzen blijven stijgen maar niet even snel als de inflatie, in principe wordt een woning dus iets ‘goedkoper’. Dat stelt de nieuwe notarisbarometer. Ook het aantal transacties nam de laatste maand af. “We kunnen nog niet spreken van een trend, maar het is toch belangrijk genoeg om te signaleren”, zegt notaris Bart Van Opstal.