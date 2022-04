Van de zoon van Leekens tot de Poolse glaseter: wat is er geworden van de bekerploegen van Anderlecht en Gent in 2008?

AA Gent - Anderlecht, de bekerfinale van maandag, roept bij ons warme herinneringen op. In 2008 stonden de Buffalo’s en de Brusselaars ook tegenover elkaar op de Heizel en dat was een wervelende match. Bij Gent was Khalilou Fadiga geweldig, maar Anderlecht won met 2-3 dankzij goals van Polak, Boussoufa en Gillet. Veertien jaar later zochten wij uit wat de bekerhelden van toen nu nog doen.