Krijgen we vaker 3D-buitenspellijn te zien in Champions’ Play-offs?

Het Referee Department bekijkt of het in de Champions’ Play-off een camera extra ter beschikking van de VAR kan stellen. Normaal zijn er altijd drie camera’s die beelden aanleveren voor de buitenspellijn van de VAR, maar het RD wil tijdens de wedstrijden van de top vier een extra camera laten kalibreren naar de VAR.

Dat moet dan wel in elke wedstrijd van de Champions’ Play-off kunnen zodat alle teams een gelijke behandeling hebben. Het RD bekijkt of dat mogelijk is en gaat daarna in gesprek met de Pro League en Eleven. Als het in orde komt, vergroot de kans dat er genoeg goede beelden zijn en dat de 3D-buitenspellijn wél te allen tijde getrokken kan worden. De Pro League wilde voorlopig nog niet ingaan op de vraag of het bereid is om extra te investeren in die vierde camera, mocht dat nodig zijn. “We zitten op korte termijn samen om te bekijken wat de beste oplossingen zijn”, antwoordde CEO Lorin Parys. Op de vraag of de Pro League bereid is om een contract te onderhandelen met rechtenhouder Eleven over de VAR, antwoordde Parys hetzelfde.

“Op dit moment is er geen bindende overeenkomst tussen Eleven en de VAR, maar na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent hebben we opnieuw voorgesteld aan de Pro League om zo’n contractuele overeenkomst te sluiten”, legt Jan Mosselmans, Head of Content en Productie bij Eleven, uit. “Maar dat kost natuurlijk geld voor de Pro League en/of de voetbalbond. In het buitenland -kijk bijvoorbeeld naar La Liga- worden de camera’s die specifiek nodig zijn voor de VAR (buitenspelcamera’s of doellijncamera’s) niet door de rechtenhouder betaald maar door de Liga en/of de inrichter van de competitie. Dat is toch logischer? Nu hebben wij een vrijblijvende samenwerking en geven wij de voorkeur aan de beste productiebeelden en niet per se aan de beste beelden voor de VAR. We doen uiteraard wel onze best om de VAR ter wille te zijn en willen ook een goede samenwerking met het Referee Department, maar wij vinden het dus geen fout dat onze cameraman in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Gent te laat op zijn plaats stond. Hij gaf gewoon de voorkeur aan de productie en dus de beelden van het eerbetoon van Miguel Van Damme.”(vva)