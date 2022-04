Ook Zulte Waregem polst bij Yves Vanderhaeghe

Het wordt steeds duidelijker dat Zulte Waregem niet doorgaat Timmy Simons en Davy De fauw als trainersduo. Als opvolger is Mbaye Leye (39) in beeld, maar er gaan in het Regenboogstadion ook stemmen op om een meer ervaren coach aan het roer te zetten.

Daarom polste de fusieclub nu ook naar Yves Vanderhaeghe (52), die al heel wat watertjes doorzwom. Niet de eerste keer. Vorig jaar in oktober deed Essevee al navraag naar de prijs van de Roeselarenaar, toen hij nog coach was bij Cercle.

Momenteel is Yves Vanderhaeghe trainer van KV Oostende, maar zijn verbintenis loopt er af en er is contractueel bepaald dat er binnen de twintig dagen na de laatste match duidelijkheid moet zijn over een contractverlenging. KVO gaat er nog altijd van uit dat het Vanderhaeghe aan boord kan houden. Dat is de intentie en de coach mag een nieuwe staf samenstellen. Al verschijnt er met Zulte Waregem een potentiële kaper op de kust. Bij Essevee staan Simons en De fauw ervoor open om weer assistent te worden.(jug)