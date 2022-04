Tropische storm eiste al minstens 58 mensenlevens op Filipijnen

De meeste slachtoffers – minstens 47 volgens de lokale autoriteiten – vielen rondom de stad Baybay City in de provincie Leyte. Daar zijn verscheidene dorpen bedolven onder modderstromen. In die regio zijn nog steeds 27 mensen vermist. Woensdagochtend hebben reddingswerkers de zoektocht naar overlevenden hervat.

Minstens 5 mensen kwamen om het leven in Pilar, een dorpje met zo’n 400 inwoners dat eveneens in Leyte ligt. De storm kostte ook het leven aan 3 mensen in de provincie Negros Oriental en aan 3 inwoners van het eiland Mindanao, aldus het nationale agentschap voor de bestrijding van rampen.

Megi, of Agaton, zoals de storm lokaal wordt genoemd, was de eerste tropische storm van het jaar op de Filipijnen. Zondag kwam hij aan land aan de oostkust met windstoten tot 105 kilometer per uur. Ongeveer 22.600 mensen in 17 provincies moesten hun huizen verlaten.