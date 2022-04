Bayern-speler Thomas Müller kan nederlaag tegen Villarreal in kwartfinale Champions League maar moeilijk accepteren

Thomas Müller had grote moeite met de uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League van Bayern München door Villarreal. De Duitsers hadden aan de 1-1 in eigen huis niet genoeg, na het verlies (1-0) eerder in Spanje. “Dit is bijna niet te accepteren”, sprak de aanvaller. “We waren de betere en hadden verdiend om te winnen.”

“Vanaf het begin hebben we de tegenstander onder druk gezet”, vervolgde Müller. “Terecht ook kwamen we op 1-0, daarna hadden we tenminste nog een keer moeten scoren. Dat is niet gebeurd. Aan de andere kant echter hebben we eigenlijk niets weggegeven, omdat we zeer goed verdedigden. Dan krijgen zij in de slotfase toch die ene kans en die wordt benut. Dat komt bij ons heel hard aan.”

Over twee duels genomen lag de verhouding wel iets anders, zei Müller. “In Spanje hebben wij met 1-0 verloren en daar mochten we niet over klagen. Zij hadden absoluut ruimer kunnen winnen.”

© REUTERS

Villarreal-aanvaller Gerard Moreno was uiteraard erg uitgelaten over het ticket voor de halve finales. “In de heenmatch maakten we de fout hen niet de genadeslag te geven, en alle opmerkingen daarover waren voor ons een motivatie. Vanavond maakten zij de fout om ons niet op de knieën te dwingen, en daar profiteerden wij van. Wat dit team heeft gedaan, is geweldig.”

(belga)