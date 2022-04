Chelsea-trainer Thomas Tuchel woedend op scheidsrechter na uitschakeling in Champions League: “Hij stond daar wat te lachen met Ancelotti”

LEES OOK. Chelsea haalt ei zo na 1-3-achterstand op in Bernabeu, maar wie anders dan Karim Benzema verlost in het slot Real Madrid

“We zijn erg teleurgesteld en erg trots op hetzelfde moment omdat we een fantastische wedstrijd speelden”, zei Tuchel na de wedstrijd. “Uiteindelijk hadden we pech. We verdienden het om door te gaan na deze prestatie, maar het mocht niet zo zijn. Je hebt geluk nodig in dit soort wedstrijden en het was niet aan onze kant. Over beide wedstrijden heen en zeker vandaag (gisteren, red.) hadden we het verdiend om door te gaan. Ongelukkig, maar er is geen spijt. We werden verslagen door pure individuele kwaliteit. Dit zijn het soort nederlagen die je met trots kunt nemen. Dat accepteer je als sportman.”

Over het afgekeurde doelpunt van Marcos Alonso had Tuchel ook nog iets te zeggen. Alonso schoot de 0-3 weergaloos in de winkelhaak voorbij een kansloze Thibaut Courtois, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens handspel na een tussenkomst van de VAR. Op de beelden was er weinig van te zien. “Ik heb het doelpunt niet gezien, maar ik ben zeer teleurgesteld dat de scheidsrechter niet naar het scherm kwam om het te controleren. In een wedstrijd als deze moet je de baas blijven en geen beslissingen geven aan iemand in een stoel die geïsoleerd is van de sfeer en van de stijl van een de scheidsrechter en de dingen die hij wel en niet toestaat”, sneerde Tuchel.

Tuchel was ook woedend op scheidsrechter Marciniak na het laatste fluitsignaal. “Ik was teleurgesteld dat de scheidsrechter stond te lachen met mijn collega Carlo Ancelotti. Ik weet dat Carlo Ancelotti een heer en aardige vent is, maar toen ik hem wilde bedanken voor de wedstrijd, zie ik hem hard lachen met de coach van de tegenstander. Ik denk dat dit een heel, heel verkeerd moment is om dit te doen na het laatste fluitsignaal, 126 minuten en een team dat zijn hart geeft en vecht tot de laatste druppel. Ik denk dat dit een zeer, zeer slechte timing is. Ik heb hem dit gezegd.”

Real neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Atlético Madrid.