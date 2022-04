Verdachte van schietpartij New Yorkse metro postte “zorgwekkende” berichten over burgemeester

De 62-jarige Frank James wordt gezocht als “persoon van belang” in het onderzoek naar de schietpartij. — © NYPD via REUTERS

De politie is op zoek naar “een persoon van belang” in het onderzoek naar de schietpartij. Het gaat om de 62-jarige Frank James, die een bestelwagen heeft gehuurd die in verband wordt gebracht met de schietpartij. De bevolking wordt om hulp gevraagd om de man op te sporen. Intussen krijgt de burgemeester van New York extra beveiliging, nadat blijkt dat Frank James over hem klaagde op sociale media.

De schutter die tien mensen neerschoot in de metro van New York is nog steeds voortvluchtig.

De dader van de schietpartij liet dinsdagochtend twee rookbommen afgaan in een metrotoestel in Brooklyn en vuurde zijn wapen minstens 33 keer af, waarbij hij 10 personen raakte - 7 mannen en 3 vrouwen. 13 anderen raakten gewond toen ze vielen tijdens het vluchten, door rook te inhaleren of een paniekaanval. Dat heeft de New Yorkse politie dinsdagavond op een persconferentie. Geen van de verwondingen van de slachtoffers lijken levensbedreigend te zijn, volgens commissaris Keechant Sewell. “We hebben echt geluk dat dit niet veel erger is.”

De schutter vluchtte na de schietpartij weg. Op de plaats delict werden achteraf onder andere een Glock 9mm semiautomatisch pistool gevonden, drie magazijnen waarvan één in een rugzak, twee gebruikte rookbommen, twee ongebruikte rookbommen, een bijl, brandstof, vuurwerk en een ontsteker. Daarnaast werd een sleutel van verhuurmaatschappij U-Haul gevonden, waarna een bestelwagen in Brooklyn werd aangetroffen die gelinkt zou zijn aan de verdachte. Volgens meerdere bronnen werd ook een kredietkaart gevonden waarmee het voertuig werd gehuurd.

Het was Frank R. James (62) die die bestelwagen huurde, al wordt zijn link met de schietpartij nog onderzocht. Hij wordt momenteel beschouwd als een “persoon van belang”, zo deelde James Essig, het hoofd van de recherchedienst, dinsdagavond mee.

Frank James huurde de bestelwagen van U-Haul een dag eerder in Philadelphia, waar hij net als in Wisconsin een adres heeft. Zijn motief is nog onduidelijk. De man blijkt op sociale media wel geklaagd te hebben over zaken in New York. Volgens de politie maakte hij “zorgwekkende” posts met klachten over dakloosheid en New Yorks burgemeester Eric Adams. Die laatste krijgt uit voorzorg extra beveiliging.

De politie heeft foto’s verspreid van Frank James en vraagt de bevolking om hulp bij het opsporen van de man, om informatie over de schutter door te geven, en om video’s in te sturen.

Nog niemand is opgepakt in verband met de schietpartij. De bewakingscamera’s in meerdere stations bleken niet te werken, maar de autoriteiten hebben wel al video’s van burgers ontvangen. De verdachte heeft een donkere huid, is zwaargebouwd en droeg een fluo-oranje en groene vest, grijze hoodie, een medisch mondmasker en fluo-groene constructiehelm. Er wordt een beloning van 50.000 dollar beloofd voor informatie die leidt tot zijn arrestatie. De FBI werkt mee aan de klopjacht op de dader.

