Geen geschikte plek voor jongere met beperking, dus zit hij in cel: “Jeugdrechter weigerde tijdelijke crisisopvang”

De 16-jarige jongen kampt met ADHD, autisme en oppositioneel opstandig gedrag (ODD) en functioneert volgens de rechter als een kleuter. De jongen heeft geen misdrijven gepleegd, maar gezien zijn slechte thuissituatie besliste de rechter dat hij opgevangen moest worden in een gemeenschapsinstelling, waar meer omkadering is. Daar was echter geen plaats, waardoor de jongen in een cel moest verblijven, zegt persrechter Luk Versteylen woensdag. En daar zit de jongen voorlopig nog steeds. Versteylen wijst het Agentschap Opgroeien met de vinger. Dat had wel plaats in een instelling, maar weigerde die plek aan te bieden “vanwege hun interne reglement”, klinkt het.

Crisishulp

Algemeen directeur Bruno Vanobbergen weerlegt dat deels. Volgens hem is er inderdaad geen plaats aangeboden in een gemeenschapsinstelling, maar heeft het Agentschap Opgroeien wel een tijdelijke opvang binnen de crisishulp voorgesteld. De jeugdrechter heeft dat echter geweigerd, stelde Vanobbergen woensdag in De Ochtend op Radio 1.

Vanobbergen wijst op een nieuw Vlaams decreet dat de gemeenschapsinstellingen voorbehoudt voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Het is niet langer de bedoeling dat jongeren uit een moeilijke thuissituatie in dezelfde omgeving worden opgevangen. Het decreet treedt pas in september in werking, maar het Agentschap zit volgens Vanobbergen momenteel in een overgangsfase. Er worden 150 plaatsen in zogenaamd ‘veilig verblijf’ voorzien binnen bestaande jeugdhulpvoorzieningen, tegen september moeten er daarvan 120 beschikbaar zijn.

Intussen zoekt het Agentschap Opgroeien voor de betrokken jongen verder naar een geschikte plaats, zei Vanobbergen nog. “We zijn dat al weken aan het doen, en we zullen dat vandaag ook doen.”