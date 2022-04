Charles De Ketelaere breekt record en is eerste speler uit Jupiler Pro League die 30 miljoen euro waard is volgens Transfermarkt

Charles De Ketelaere (21) heeft een record gebroken. Na een update is hij volgens Transfermarkt.be de eerste speler uit de Jupiler Pro League die 30 miljoen euro waard is. Noa Lang ziet zijn waarde dalen. Bij Union, Anderlecht en Gent zijn enkele sterkhouders nu de reguliere competitie een pak meer waard.

De marktwaarde van De Ketelaere steeg van 27 miljoen euro naar 30 miljoen euro. Een record. De talentvolle middenvelder van Club Brugge was al de meest waardevolle speler in de Belgische competitie, maar maakt het gat met naaste achtervolgers Noa Lang en Paul Onuachu nog groter. “Hij heeft een profiel waar veel topclubs naar op zoek zijn: lang met goede technische vaardigheden”, legt Bart Tamsyn, Area Manager namens Transfermarkt in België, uit op de website. “Mocht hij Brugge deze zomer verlaten, dan kan het zomaar zijn dat zijn transfersom nog eens hoger wordt dan de marktwaarde die we hem momenteel toekennen.”

Totale waarde Club Brugge daalt

Maandenlang worstelde de Nederlander met zijn vorm en verloor zelfs even zijn plaats in het elftal, maar de laatste weken lijkt Noa Lang zich weer wat te herpakken. Zijn marktwaarde daalt echter met 3 miljoen euro van 25 naar 22 miljoen. De 22-jarige aanvaller, die Brugge deze zomer eveneens kan verlaten, is voorbijgestreefd door twee winteraankopen: Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen. De eerste, een Canadees, krijgt er deze update overigens 1 miljoen bij, terwijl zijn Deense ploeggenoot met 3,5 miljoen in de plus gaat. Skov Olsen, die deze winter overkwam van Bologna, was al bij twaalf doelpunten betrokken als afmaker of aangever. En dat in elf wedstrijden.

De derde winteraankoop van Club Brugge wint ook aan waarde. Ondanks zijn 33 jaar wordt Denis Odoi de komende tijd geschat op 700.000 euro. Naast Lang gaan ook ploeggenoten Simon Mignolet (-3 miljoen, nu 3,5 miljoen), aanvoerder Ruud Vormer (-0,7 miljoen, nu 1,8 miljoen) en Jack Hendry (-1 miljoen, nu 5 miljoen) in waarde achteruit. In totaal gaat Club er met 3,7 miljoen euro in totale teamwaarde op achteruit.

Undav, Zirkzee en Tissoudali zitten in de lift

Bij competitieleider Union zien de zaken er goed uit voor topscorer Deniz Undav. De 25-jarige aanvaller, die in de toekomst zijn doelpunten in Brighton zal gaan maken, klimt met 3 miljoen euro in waarde naar 8 miljoen. Hij is niet de enige Union-speler met een plus achter zijn naam. Ook Casper Nielsen (+2 miljoen, nu 3 miljoen), nieuwe international Siebe Van Der Heyden (+2 miljoen, nu 3 miljoen) en Loïc Lapoussin, die met één miljoen stijgt naar een nieuwe, geschatte waarde van 2,8 miljoen, klimmen flink.

Andere winnaars van de update vinden we bij Anderlecht en AA Gent. Yari Verschaeren (+2 miljoen, nu 13 miljoen), de Nederlandse Bayern-huurling Joshua Zirkzee, die van 8 naar 11 miljoen euro klimt, en Josh Cullen (+1,5 miljoen, nu 5 miljoen) zitten in de lift.

Gent toont de laatste weken een uitstekende vorm. De grootste winnaar voor de Buffalo’s is Tarik Tissoudali. Zijn waarde stijgt van 4,5 miljoen euro naar 7,5 miljoen euro. Tissoudali staat overigens in de belangstelling van het Spaanse Valencia. “Hij speelt het seizoen van zijn leven”, legt Tamsyn uit. “Hij wist negentien keer te scoren in 29 wedstrijden dit seizoen. Een paar maanden geleden werd hem nog verweten dat hij slecht was in afronden, maar op dat gebied heeft hij zich fenomenaal ontwikkeld.” De totale ploegwaarde van RC Genk (-10,3 miljoen), Royal Antwerp (-3) en Standard Luik (-7) gaat er op achteruit.

