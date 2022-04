Belandt vogelpoep op kostuum van Biden tijdens speech in schuur, of is het toch ‘maïs’?

Joe Biden beschuldigde Vladimir Poetin dinsdag van genocide tijdens een speech in Des Moines, in de Amerikaanse staat Iowa. Tijdens de toespraak in wat Biden een “grote schuur” noemde, kondigde de Amerikaanse president ook zijn maatregelen aan om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Maar plots verscheen iets op de schouder van Biden dat volgens Republikeinen en critici van de president vogelpoep was. Het regende al snel woordgrapjes met de Engelse vertaling voor ‘poep’ op Twitter en een Republikeinse commentator beschreef het als “een metafoor voor hoe Amerikanen zich voelen”. Volgens journalist Justin Sink was het helemaal geen vogelpoep, maar stukjes van maïs die in de schuur opgeslagen lag.