Wat aanvankelijk een platform was waarop kinderen en tieners dansten en playbackten, is drie jaar later overal. Van het coronadebat tot het oorlogsfront in Oekraïne, het is allemaal te volgen op TikTok. En ook de adverteerders nemen het socialemediakanaal nu ernstig. De advertentie-inkomsten zouden dit jaar verdubbelen, waardoor de app groter zou worden dan Twitter en Snapchat samen.