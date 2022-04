Mama van Luca, de jonge TikTokker door zijn stiefvader gedood werd, waarschuwt voor valse inzamelacties

De mama van de 21-jarige TikTokker Luca uit het Luikse Jupille, die door zijn stiefvader gedood werd, waarschuwt via de account van haar zoon voor valse inzamelacties in hun naam. “Ze maken misbruik van de naam van mijn zoon en dat doet pijn.”

De 21-jarige TikTokker Luca uit Jupille, bij Luik, werd twee maanden geleden doodgestoken door zijn stiefvader. De man had de scheiding met zijn moeder niet kunnen verkroppen en was daarom uit woede naar de woning van de vrouw getrokken. Luca probeerde zijn moeder te beschermen, maar werd daardoor zelf neergestoken.

“Niet schrikken! We gebruiken Luca’s TikTok-account omdat we, iets meer dan twee maanden na zijn dood, een berichtje willen sturen om jullie te laten weten hoe belangrijk jullie voor ons waren. We wilden jullie laten weten dat we van jullie houden. Jullie waren onze kracht en dat zijn jullie nog steeds, want we hebben het niet altijd makkelijk zonder Luca,” zegt Madeleine, zijn moeder, in de video die ze op de account van haar zoon plaatste. Die account heeft ondertussen al meer dan 2,5 miljoen volgers.

In de video vertelt ze ook over een inzamelactie op Facebook in naam van haar zoon. “Ik wist er niets van. Als deze persoon het uit vriendelijkheid deed of om me te verrassen, weet ik het niet. Ik heb deze persoon gewaarschuwd dat ik liever vooraf op de hoogte zou worden gebracht, omdat men zou kunnen denken dat wij misbruik maken van de situatie terwijl wij al een keer geholpen zijn en wij jullie nooit genoeg kunnen bedanken”, waarschuwt Madeleine. “Ze maken misbruik van de naam van mijn zoon, die er niet meer is, en dat doet pijn!”

De oproep van de mama zou trouwens gewerkt hebben. Alle berichten rond de inzamelactie zouden ondertussen verwijderd zijn.

@luca_itvai Soyez prudents, ne croyez pas tout ce que l’ont dit sur les réseaux sociaux. On vous aimes ❤️ ♬ son original - Luca Itvai

(sgg)