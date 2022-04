Bestuurder vlucht om onduidelijke reden van wegpolitie, ramt politievoertuig en wordt na wilde achtervolging opgepakt

Woensdagochtend heeft de wegpolitie een auto klemgereden na een achtervolging. Die startte op de E313 in Paal en eindigde uiteindelijk aan de Spar in Spalbeek (Hasselt). De bestuurder is opgepakt.

Rond 8 uur merkte een ploeg van de wegpolitie op de E313 ter hoogte van de afrit in Paal (Beringen) op dat de auto met reproductie nummerplaten reed. De bestuurder werd achtervolgd tot in Lummen, waar hij via Thiewinkel richting Spalbeek reed. Bij de achtervolging werden geen overdreven hoge snelheden gehaald, maar de politie zag wel hoe de chauffeur tijdens het rijden een aantal dingen weggooide uit het raam. Dat gebeurde onder meer in de Thiewinkelstraat.

Op het kruispunt van de Spalbeekstraat en de Diestersteenweg, aan de Spar in Spalbeek, werd de auto uiteindelijk klemgereden door de wegpolitie. Daarbij ramde de chauffeur wel een politievoertuig. Volgens ooggetuigen sprong een agent meteen op de voorruit van de wagen om die te doen stoppen. De bestuurder uit Glabbeek werd opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom hij precies wegvluchtte. De politie kwam met een drugshond ter plaatse om de auto te controleren. Ook in de Thiewinkelstraat werd naar drugs gezocht. klu/siol

© Tom Palmaers

De politie kwam met een drugshond ter plaatse. — © Koen Luts

In de Thiewinkelstraat zou de vluchtende bestuurders iets weggegooid hebben. — © Koen Luts