Auto rijdt achteraan in op vrachtwagen en wordt meer dan 100 meter meegesleurd, twee inzittenden ernstig gewond

Een personenwagen die uit de richting van Antwerpen kwam, reed rond 9 uur achteraan in op een vrachtwagen die op hetzelfde rijvak ook richting Zelzate/Knokke-Heist reed. De vrachtwagenbestuurder had aanvankelijk niets in de gaten en ‘sleepte’ de personenwagen over meer dan honderd meter mee.

Pas toen de personenwagen loskwam van de truck merkte ook de chauffeur het ongeval op. De personenwagen kwam net niet in de gracht naast de snelweg terecht. Twee inzittenden van de personenwagen werden door de hulpdiensten met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verkeershinder op de E34 bleef beperkt.