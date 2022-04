Helft van meetplaatsen heeft (zeer) lage grondwaterstand

Door de droge maand maart heeft de helft van de meetplaatsen in Vlaanderen te kampen met lage (34 procent) tot zeer lage (17 procent) grondwaterstanden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor de periode tot 20 april wordt wel wat neerslag verwacht, waardoor de VMM verwacht dat de toestand zich overal in Vlaanderen opnieuw zal normaliseren.

De maand maart was uiterst droog. Het westen van Vlaanderen ving wat meer neerslag dan de rest van Vlaanderen, maar ook daar bleef de neerslag zeer beperkt. In Ukkel noteerde het KMI 2,2 mm neerslag. Dat is amper 4 procent van de normale hoeveelheid en meteen ook de laagste waarneming voor de maand maart sinds 1991.

Door de droogte daalde de grondwaterstand op de meeste meetplaatsen. Op de helft van de meetplaatsen was er op 9 april sprake van een (zeer) lage grondwaterstand. Daarnaast toonde 40 procent een normale grondwaterstand en 9 procent een hoge tot zeer hoge waterstand. Dat ligt in dezelfde grootte orde als in het droge voorjaar van 2020.

“Dit toont nog maar eens aan dat de grondwaterstanden in Vlaanderen erg fragiel zijn en we alles op alles moeten blijven zetten om de Blue Deal verder uit te voeren op het terrein”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.