Covid-cijfers stijgen weer, en dat voelen ze in de ziekenhuizen: “Operaties uitstellen doen we nog niet, maar we komen dichter in de buurt”

Het aantal hospitalisaties na een covid-besmetting blijft volgens de laatste cijfers van Sciensano met 2 procent stijgen. En dat voelen ze in de Vlaamse ziekenhuizen. In combinatie met de hoge absenteïsmegraad en de griep zorgt dit ervoor dat de druk er ontzettend hoog blijft. “Operaties uitstellen doen we nog niet, maar het komt wel dichter in de buurt”, klinkt het bij het UZ Brussel.