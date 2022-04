Getuigen over schietincident in New York: “Ik ging naast hem zitten en toen ging de rookbom af”

Dinsdagochtend schoot een man tien personen neer in de metro in Brooklyn. Hij is nog altijd op de vlucht. Getuigen vertellen nu over hoe de man naast hen op de metro zat en opeens rookbommen en een wapen bovenhaalde. “Hij haalde een bijl en een gasmasker boven en zei: ‘Oeps, mijn fout’.”

In een metrostel in Brooklyn liet een man dinsdagochtend (lokale tijd) twee rookbommen afgaan. Daarna begon hij in het wilde weg te schieten. Hij raakte daarbij 10 personen. 13 anderen raakten gewond toen ze probeerden te vluchten. De man zelf is nog op de vlucht. De politie verspreidde al een opsporingsbericht van de mogelijke dader.

Fitim Gjeloshi zat dinsdagochtend in het bewuste metrostel. Hij vertelde aan de krant de New York Post wat de schutter tegen hem zei in de minuten voor de man zijn wapen bovenhaalde. “Ik keek naar hem, en ik dacht bij mezelf dat hij een tijdje in zichzelf aan het praten was. Dus keek ik naar hem, en ik had zoiets van: deze kerel moet aan de drugs zitten,” zei Gjeloshi. Toen de metro even stopte nadat die een station verlaten had, haalde de man een gasmasker boven. “Hij opende een van zijn gastanks, en zei: ‘Oeps, mijn fout.’ Hij haalde een bijl tevoorschijn, liet hem vallen, pakte een pistool en begon te schieten.”

“Een man vlak naast me werd neergeschoten. Hij zei: ‘Help! Help!’”, getuigt de Gjeloshi. “Ik zei tegen iemand hem te helpen, het bloed voor hem te bedekken. Ik sprong opzij, sloeg op de deur en schopte er met mijn been tegenaan,” zei Gjeloshi. “Ik heb geluk gehad. ... Het was gek, man”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat hij “bang” was.

“Ergste pijn in mijn leven”

Ook Hourari Bendaka (27) zat aan boord van het metrostel. Hij werd geraakt in zijn knie en ligt momenteel in het ziekenhuis. Hij stapte op de metro en ging naast een man met een plunjezak zitten. “Ik lette niet echt op en liep gewoon naar binnen. Ik ging naast de man zitten, en het enige wat ik zag is een zwarte rookbom die afging en mensen die zich naar achteren haastten”, zei Benkada tegen CNN. Hij probeerde een zwangere vrouw te helpen, maar werd op dat moment geraakt door een kogel. Hij beschrijft het als “de ergste pijn in zijn hele leven.”

“We probeerden de deur open te breken en de trein deed er een eeuwigheid over om het station te bereiken. Toen hij eenmaal openging bij 36th St., had ik zo veel pijn,” zei Benkada in een apart interview met New York Daily News.

