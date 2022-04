Links de gevangen genomen Poetin-vriend Viktor Medvedtsjoek. Rechts oud-kolonel Roger Housen — © IF

“We hebben een vriend van Poetin, Viktor Medvedtsjoek, te pakken. We gaan hem ruilen voor Oekraïense gevangenen.” Dat jubelde president Zelenski op zijn Telegram-kanaal. Het is iets wat wel vaker gebeurt in een oorlog, zegt oud-kolonel Roger Housen. “Zelfs lijken worden geruild.”