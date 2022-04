Mathieu Terryn warmt Buffalo’s op voor bekerfinale: “Als dit mijn coming-out betekent, is het maar zo”

Een bekerfinale zonder ‘Gentse Feesten’ vooraf, is als een café zonder bier. Vóór KAA Gent maandag in het Koning Boudewijnstadion Anderlecht over de knie legt, kunnen de Buffalo’s uit de bol gaan in Paleis 12. Vanaf 10 uur zorgen onder meer Thang, Shizzle Le Sauvage en Mathieu Terryn voor ambiance.

Mathieu Terryn: “Die trap van Fadiga op de lat vergeet ik nooit”

“Het gaat om een acte de présence hoor, geen optreden. De dj’s zullen de boel in gang trekken. Ik passeer eens en ga de boel wat opjutten”, zegt Bazart-voorman Mathieu Terryn lachend. “Die bekerfinale is de ideale manier om een mooi seizoen te belonen. Dit team verdient een prijs na toch wel een knappe remonte.”

De populaire zanger blijkt een gepassioneerde Buffalo-fan: “Sinds 2008 heb ik geen enkele finale gemist. Fadiga trapte toen op de lat, dat vergeet ik nooit. Dus ik weet wat het is om een finale te winnen. Ik ben een echte Buffalo-fan en als die acte de présence dan een coming-out betekent, dan is het maar zo.” (lees verder onder foto)

“KAA Gent brengt de jongste maanden het mooiste voetbal en dan verdien je wel eens een prijs. Ik draag Antwerpen een warm hart toe want ik woon er en heel wat vrienden zijn fan. Maar hun voetbal kun je echt niet vergelijken met dat van de Buffalo’s. Een pronostiek? Het wordt spannend maar KAA Gent wint met 2-1 en neemt de beker terug mee huis.”

Thang: “Mijn ‘peetje’ heeft me de microbe voor de Buffalo’s bezorgd”

“Het is al de derde keer dat ik de Gentse fans voor een finale mag opwarmen”, vertelt Thang ontzettend enthousiast. “Een hele eer want KAA Gent is mijn favoriete voetbalclub. Ik volg de Buffalo’s al sinds ik vijf jaar oud was en genoot toen al van de sfeer in het Ottenstadion. Mijn eerste keer in ‘den Ot’ was bij een vriendschappelijk toernooi met Boekarest, Antwerp en Ajax.” (lees verder onder foto)

Dj Thang. — © IF

“Mijn peetje heeft me de microbe voor de Buffalo’s bezorgd. En ik was meteen verkocht. Ik heb ook een poosje in dezelfde straat gewoond als Wim De Coninck (ex-doelman van KAA Gent, red.). Hij nam me op sleeptouw naar het Ottenstadion. Ik ontmoette er mijn grote helden, zoals Frank Dauwen die ook effectief een reus van een man was. Sindsdien heb ik alle hoogtes en laagtes meegemaakt. We hebben iets goed te maken na die sof tegen Mechelen in 2019. De pré-party in Paleis 12 wordt een nieuwe ervaring voor mij. Jammer dat we niet buiten mogen feesten maar het wordt zonder enige twijfel een stevig feestje.”

Deze drie nummer gaat Thang zeker draaien:

Virtual Zone (Virtual Zone) No good (The Prodigy) Blitzkrieg Pop (Ramones)

Shizzle Le Sauvage: “Ik was er al bij in het Ottenstadion”

“De hartslag is al serieus aan het stijgen”, zucht Shizzle Le Sauvage, sinds twee jaar de vaste dj in de Ghelamco Arena. “Natuurlijk was het een ferme ontgoocheling dat we de Champions’ Play-offs niet hebben gehaald. Maar nu focussen we volledig op de finale. Dit is trouwens de eerste keer dat ik als dj zo’n finale mag meemaken. De vorige drie finales was ik als fan aanwezig in het Koning Boudewijnstadion.” (lees verder onder foto)

Dj Shizzle op het dak van de Ghelamco Arena. — © KAA Gent

“Paleis 12 is een mooie zaal en iedereen is klaar om er een prachtig feestje van te maken. Het zijn allemaal toffe dj’s en we gaan zeker voor ambiance zorgen. Af en toe probeer ik eens iets nieuws uit, maar het is altijd zoeken want je hebt in een stadion een heel divers publiek. Die balans vinden is een uitdaging. Je wil de mensen ook wel verrassen, dus weiger ik telkens dezelfde playlist te kiezen. Ik houd rekening met wat leeft onder de fans. Ik was er al bij in het Ottenstadion, dus ik ken heel veel fans persoonlijk en zij kennen mij.”

Deze drie nummer gaat Shizzle Le Sauvage zeker draaien: