Man die Brits parlementslid David Amess neerstak veroordeeld tot levenslang

De 26- jarige Ali Harbi Ali is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ali bracht het Britse parlementslid Sir David Amess op 15 oktober 2021 in Leigh-on-Sea meer dan twintig messteken toe. Hij ontkent Amess te hebben gedood, maar werd maandag schuldig bevonden. Dat schrijft de Britse omroep BBC.

Het conservatieve parlementslid was in Leigh-on-Sea om met kiezers uit zijn kiesdistrict in gesprek te gaan. Ali werd kort na de steekpartij gearresteerd in een kerk. Tijdens de rechtszaak werd bekend dat hij aanslagen op nog meer politici aan het voorbereiden was. Ali ontkent dat.

Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij was het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.