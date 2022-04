Atlético Madrid dan toch in vol stadion tegen Manchester City na opschorting van straf

Atlético Madrid kan het woensdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League toch in een vol stadion opnemen tegen Manchester City. De Spaanse club van Rode Duivel Yannick Carrasco meldt dat het Internationaal Sporttribunaal TAS een door de UEFA opgelegde straf heeft opgeschort.

De Europese voetbalbond had de club opgelegd dat minstens 5000 plaatsen van het Wanda Metropolitano-stadion onbezet moesten blijven tijdens de return tegen de Engelse koploper. Dat was het gevolg van incidenten met Spaanse supporters bij het eerste duel in Manchester (1-0) vorige week. Ze zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan discriminerend gedrag. Bovendien gooiden ze met voorwerpen.

Het duel in Madrid begint om 21 uur.

(belga)