De Jupiler Pro League zit er al op voor negen clubs: van deze vijf spelers hebben we zo geruisloos afscheid genomen

João Klauss (STVV)

De Braziliaanse aanvaller is eigendom van het Duitse Hoffenheim. Begin dit seizoen werd hij verhuurd aan Standard, waar hij indruk maakte met zijn fysieke presence en zijn werklust. Hij speelde zowat alles bij de Rouches, maar scoren lukte maar drie keer. Sinds de wintertransferperiode werd hij verhuurd aan STVV, daar deemsterde hij weg en moest hij het vooral doen met invalbeurten. Hij scoorde er wel tweemaal, waarvan één keer op de slotspeeldag tegen Standard. Deze zomer trekt de 25-jarige Klauss op definitieve basis naar het Amerikaanse St. Louis City.

© Isosport

Mehdi Carcela (Standard)

De publiekslieveling speelde op de slotspeeldag zijn laatste wedstrijd voor Standard. De 32-jarige technicus speelde – verdeeld over alle competities – liefst 316 matchen voor Standard. Dit seizoen stond hij echter amper drie keer in de basis in de competitie. Mbaye Leye verbande hem begin dit seizoen naar de B-kern. Onder Luka Elsner kreeg hij een nieuwe kans, maar ook dat was geen succes. Carcela heeft nog geen nieuwe club voor volgend seizoen, maar gaf wel al aan dat de fans hem nog zullen terugzien op het voetbalveld.

© Isosport

Faiz Selemani (KV Kortrijk)

Hij beweert zelf dat het tegen Anderlecht op de slotspeeldag van de reguliere competitie zijn laatste wedstrijd voor KV Kortrijk was. Al is dat niet voor het eerst dat hij dat zegt. De 28-jarige dribbelkont kende wel een goed seizoen waarin hij afklokte op dertien competitiegoals en zes assists. Hij versierde ook zijn eerste selectie voor de Comoren en mocht zo mee naar de Afrika Cup.

© BELGA

Rafael Romo (OHL)

De doelman van 1m96 van OHL verlaat de Leuvense club na dit seizoen. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De Venezolaanse doelman maakte aanvankelijk nochtans indruk met zijn presence, maar speelde de afgelopen maanden zijn basisplaats kwijt. Een flater tegen Seraing op 20 november luidde uiteindelijk de ondergang van Romo bij OHL in. De 32-jarige doelman ging toen in de slotminuten op wandel met de bal, waaruit een tegengoel voortvloeide. OHL verloor die partij tegen Seraing met 1-3. Wat zijn volgende club wordt, is nog niet bekend.

© Juventus FC via Getty Images

Daouda Peeters (Standard)

Tot slot nog eentje van Standard. Daouda Peeters is een jong, Belgisch talent dat uit de jeugd van Lierse en Club Brugge komt. tandard troefde voorbije zomer binnen- en buitenlandse clubs af door de middenvelder van Juventus te huren, maar dat was geen succes. De 23-jarige middenvelder liep een ziekte op waardoor hij slechts vijf keer te bewonderen was dit seizoen. Hij blijkt het Guillain-Barré syndroom te hebben. Een zenuwaandoening als gevolg van een bacterie, vermoedelijk via het eten binnengedrongen. Mogelijke symptomen: tintelingen, vertraagde bewegingen en sommige patiënten raken zelfs tijdelijk volledig verlamd. Dat laatste heeft Peeters niet, maar hij kon wel een tijd lang niet wandelen. Peeters zou er wel weer volledig bovenop komen, maar wanneer precies is niet duidelijk. Of hij terugkeert naar Juventus of een jaar langer bij Standard blijft, is ook niet duidelijk.