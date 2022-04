91-jarige dame in levensgevaar nadat ze keukenbrand probeert te blussen

De brand ontstond in een appartement aan de Lambermontplaats in Antwerpen. — © google

Een 91-jarige vrouw verkeert in levensgevaar nadat woensdagmorgen brand was uitgebroken in een appartement aan de Lambermontplaats. De dame probeerde zelf het vuur te blussen, maar liep daarbij ernstige verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond woensdagmorgen rond 7.40 uur in de keuken van een appartement aan de Lambertmontplaats. Wellicht vatte een achtergelaten potje vuur. De 91-jarige bewoonster merkte de brand op, verwittigde de brandweer en probeerde vervolgens zelf het vuur te blussen. “Daarbij liep ze ernstige verwondingen op. De hoogbejaarde vrouw ademde ook te veel rook in en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Brandweer Zone Antwerpen kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Er is wel brandschade in de keuken, maar de woning blijft bewoonbaar. Niemand van de buren liep schade op. Na het blussen bleef de brandweer nog geruime tijd aanwezig om de andere appartementen in het gebouw voldoende te ventileren. “Gezien de ernst van het incident is op vraag van het parket het gerechtelijk lab ter plaatse gevraagd zodat ook hun bevindingen kunnen opgenomen worden in de vaststellingen”, aldus Bruyns nog.