FC Barcelona kan opnieuw rekenen op Depay en Dest, Piqué is twijfelachtig

FC Barcelona kan donderdag voor de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt opnieuw rekenen op Memphis Depay en Sergino Dest. Beide spelers behoren tot de wedstrijdselectie. Gerard Piqué is onzeker.

Depay stond sinds begin deze maand aan de kant met een dijbeenverrekking. Hij miste daardoor het heenduel van vorige week in Frankfurt (1-1). De 28-jarige Nederlander was dit seizoen tot dusver goed voor 10 goals in 30 matchen.

Dest stond al langer aan de zijlijn met een spierblessure. Hij speelde op 17 maart zijn laatste minuten voor Barcelona. De 21-jarige Amerikaan kwam dit seizoen 27 keer in actie.

Gerard Piqué aan de andere kant is een twijfelgeval voor donderdag. De 35-jarige Spanjaard behoort tot de wedstrijdselectie, maar is niet volledig fit. Hij moest er vorige week tegen Frankfurt al na 23 minuten uit met een blessure aan de adductoren en speelde zondag ook niet mee in het competitieduel bij Levante (2-3). Piqué trainde woensdagmorgen wel met de groep.

De langdurig geblesseerden Ansu Fati (hamstring), Sergi Roberto (hamstring) en Samuel Umtiti (teen) ontbreken ook nog steeds. Dani Alves behoort niet tot de Europa League-kern van de Blaugrana.

